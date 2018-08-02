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سياسة

الأمريكان غاضبون: الروس مستمرون بالتدخل في الانتخابات

2/8/2018

اتهمت الحكومة الأمريكية (الخميس) روسيا بشن حملة "واسعة النطاق" للتأثير على الرأي العام والعملية الانتخابية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.

وأضاف مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس "لا نزال نرى حملة رسائل واسعة النطاق من روسيا لمحاولة إضعاف الولايات المتحدة وتقسيمها".

وهذه أبرز التطورات:
  • عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين الكبار تعهدوا بمتابعة التحري عن الذين يحاولون حرف الرأي العام الأمريكي أو القيام بحرب معلومات.
  • المسؤولون بينهم دان كوتس مدير الاستخبارات، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكيرستين نيلسون ووزيرة الأمن القومي.
  • راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قال: "هذا ليس تهديدا لدورة انتخابية، أعداؤنا يحاولون تقويض بلادنا بطريقة مستمرة ومنتظمة".
  • مستشار الأمن القومي جون بولتون قال في رسالة الى الكونغرس إن الإدارة الأمريكية أخذت "إجراءات تاريخية مكثّفة" لوقف هذا التهديد.
مشروع عقوبات جديدة على روسيا:
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا مشروع قالوا إنه سيزيد الضغوط على روسيا ردا على تدخلها في الانتخابات الأمريكية.
  • السناتور الجمهوري لينزي جراهام قال: "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي".
  • الكونجرس الأمريكي أقر في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا.
  • بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترمب.
  • تشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، وعلى قطاع الطاقة، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.
المصدر : وكالات
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