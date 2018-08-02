الأردن: قتل عناصر من تنظيم الدولة قرب الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني في بيان، الخميس، أن قواته "قصفت وقتلت" عناصر لتنظيم الدولة حاولوا الاقتراب من الحدود الأردنية قادمين من سوريا، ظهر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه في "حوالي الساعة 12,00 (09,00 بتوقيت غرينتش) من الثلاثاء نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وتنظيم الدولة الذي تم مطاردة عناصره في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا".

وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك فورًا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

وأوضح المصدر نفسه أن "عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة استمرت حتى ظهر الأربعاء من دون السماح لأي واحد منهم بتجاوز الحدود الأردنية حيث تم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".

وأشار إلى أن "القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك".

وتشن قوات النظام السوري منذ أسبوعين هجومًا واسعًا بدعم روسي يستهدف منطقة حوض اليرموك، تمكنت خلاله من التقدم.

وبموجب هجوم بدأته في 19 من يونيو/حزيران، باتت قوات النظام قاب قوسين من إعلان سيطرتها على كامل الجنوب السوري الذي يضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.