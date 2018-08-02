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سياسة

استشهاد 155 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ مسيرات العودة في غزة

والدة الشاب محمد جمال أبو حليمة، تحتضنه بعد استشهاده أثناء مشاركته في مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة
والدة الشاب محمد جمال أبو حليمة، تحتضنه بعد استشهاده أثناء مشاركته في مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة
2/8/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن 155 فلسطينياً استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية؛ نهاية مارس/آذار الماضي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان "من بين الشهداء يوجد 23 طفلًا، و3 من الإناث، و2 من الطواقم الطبية".
وأوضح القدرة، أن "عدد الإصابات بلغ حوالي 17 ألفا و259 فلسطينياً بجراح مختلفة واختناق الغاز".
ومن بين تلك الإصابات، وفق القدرة  4348إصابة بالرصاص الحي، و430 بالرصاص المغلف بالمطاط، وألفا و593 اختناق شديد بالغاز، و2700 بالشظايا، دون تفاصيل حول بقية الإصابات.
وذكر القدرة أن من بين تلك الإصابات، 3279 طفلا، ونحو 1553 سيدة.
ووثّقت الوزارة، وفق القدرة، نحو  404إصابة خطيرة من بين إجمالي الإصابات، كما وثّقت 4141 إصابة متوسطة.
وعن حالات البتر، قال القدرة إن عدد حالات البتر في الأطراف السفلية وصلت 61 حالة، والأطراف العلوية حالتين، و 6 حالات بتر في أصابع اليد.
وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل منذ نهاية مارس، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948 ورفع الحصار عن قطاع غزة.

المصدر : الأناضول
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