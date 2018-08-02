احتجاجات ضد تطبيق حظر النقاب في الدنمارك

شارك عشرات الدنماركيين بمسيرة في كوبنهاغن، الأربعاء، احتجاجاً على تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، متهمين الحكومة بانتهاك حق المرأة في ارتداء الملابس التي تختارها.

وخرج المتظاهرون بعضهم يرتدي أقنعة وغيرهم ممن يرتدون النقاب، أو البرقع الذي يغطي الجسم كله، من منطقة نوريبرو الوسطى واليسارية إلى مركز شرطة بيلاهوج في ضواحي العاصمة، وقاموا بتشكيل سلسلة بشرية حول المحطة ثم عادوا إلى نوريبرو قبل تفريقهم.

وسنّ البرلمان الدنماركي الحظر في مايو/أيار لينضم إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوربي الاخرى ليحافظ على ما يقول بعض السياسيين إنه "قيم علمانية وديمقراطية".

ويقول حزب الشعب الدنماركي إن التشريع هو لمكافحة "الإسلام السياسي الأصولي" لكن أحزاب المعارضة ترى القانون انتهاكا للحريات.

جريمة أم حق؟ مسلمات يقررن تحدي حظر النقاب:

عندما بدأت السلطات الدنماركية في تطبيق حظر النقاب، أمس الأربعاء لم تترك "سابينا "نقابها في المنزل بل انضمت إلى العشرات من المسلمين وغير المسلمين في مسيرة بالعاصمة كوبنهاغن للاحتجاج على ما يعتبرونه انتهاكا لحرية العقيدة والتعبير.

مظاهرات ضد حظر النقاب في الدنمارك-أول أغسطس

لكن سابينا (21 عاما) والتي تدرس كي تكون معلمة انضمت إلى مسلمات أخريات يرتدين النقاب لتشكيل ما أطلق عليه "نساء في حوار" للاحتجاج وزيادة الوعي تجاه سبب ضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة، وانضم للمحتجات اللاتي وضعن النقاب مسلمات لا يضعنه ودنماركيون غير مسلمين غطّوا وجوههم.

وقالت سابينا (21 عاما) وطلبت عدم نشر اسمها بالكامل "نريد أن نبعث برسالة إلى الحكومة بأننا لن نرضخ للتمييز ولقانون يستهدف بشكل محدد أقلية دينية".

ومثل غيرها من النساء اللاتي تم التحدث إليهن في هذا الصدد لم ترغب سابينا في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات.

مخاوف وهواجس المنقبات..و مناصرة من دنماركيين:

وقبل التوجه إلى مظاهرة الأربعاء قالت آية (37 عاما) "هذه ليست الدنمارك التي نعرفها.. لا أستطيع أن أخرج متى أريد… لدي أطفال، كيف أذهب لاصطحابهم من الحافلة والمدرسة والقطار".

وأضافت "الوضع سخيف.. لن أتمكن من فعل ما أحب بعد ذلك.. لا أستطيع ارتياد شاطئ أو متحف.. لا يمكنني التقاط الصور.. سأكون حبيسة منزلي. لكنني أفضل أن أكون حبيسة منزلي على أن أخلع نقابي".

تضامن مع المنقبات-1 أغسطس

وقالت عائشة (29 عاما) "حين كنت صغيرة لم يكن الناس يتحدثون عن اللون والدين لكن الآن أصبح الناس مهووسين في السنوات العشرة الأخيرة بالحديث عن لون البشرة وكراهية بعضهم البعض".

وبموجب القانون، يحق للشرطة، إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة، وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.

وتتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنماركية (160 دولارا) لأول مخالفة وعشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.