إيطاليا تفرج عن الوزير المصري السابق محمد محسوب

أفرجت السلطات الإيطالية (الخميس) عن محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية المصري في عهد الرئيس محمد مرسي، بعد ما تم توقيفه مساء أمس (الأربعاء) في كوميزو في جنوب إيطاليا.

وهذه أبرز التطورات: