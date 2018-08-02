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سياسة

إسرائيل تهدد إيران برد عسكري إذا حاولت إغلاق باب المندب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
2/8/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل ستنشر جيشها إذا حاولت طهران إغلاق مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وقال نتنياهو "إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصمما على الحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا التحالف سيشمل أيضا كل الأفرع العسكرية لإسرائيل".

وكان نتنياهو يتحدث خلال استعراض لضباط جدد بالبحرية في حيفا.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في كلمة منفصلة أن إسرائيل "سمعت في الآونة الأخيرة عن تهديدات بالإضرار بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر" ولم يذكر أي تفاصيل.

وتمر السفن المتجهة إلى إسرائيل، لا سيما القادمة من آسيا، عبر المضيق إلى إيلات أو تواصل طريقها عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، ويتعين على السفن المتجهة إلى ميناء العقبة الأردني أو الموانئ السعودية سلوك الطريق نفسه.

وفي الأسبوع الماضي علقت السعودية مرور ناقلات النفط عبر المضيق بعدما هاجم الحوثيون ناقلتين في الممر المائي.

وقال الحوثيون، الذين هددوا في السابق بإغلاق المضيق، الأسبوع الماضي إنهم يملكون القدرة على ضرب موانئ سعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

ولم تهدد إيران بإغلاق باب المندب لكنها قالت إنها ستغلق مضيق هرمز إذا تم منعها من تصدير النفط.

المصدر : رويترز
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