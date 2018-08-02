إسرائيل تقتل 7 "مسلحين" بالجولان وليبرمان مطمئن لحكم الأسد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قتل سبعة مسلحين في ضربة جوية على الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية خلال الليل قائلًا إنها استهدفت "عددًا من العناصر الإرهابية المسلحة في جنوب هضبة الجولان السورية".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي "بعد تمشيط المنطقة صباح اليوم تم العثور على أحزمة ناسفة ورشاش من نوع كلاشنكوف"، مشيرا إلى أن "الجيش في حالة عليا من الجاهزية واليقظة ومستعد للحفاظ على أمن سكان إسرائيل".

وبين الحين والآخر تعلن إسرائيل سقوط قذائف يتم إطلاقها من سوريا، في مناطق مفتوحة من هضبة الجولان، فيما تقصف مقاتلات إسرائيلية أهدافًا في الأراضي السورية بزعم "الرد على هذه القذائف".

ولا يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967.

قوات روسية في الجولان

من جهتها، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الخميس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الشرطة العسكرية ستنتشر في هضبة الجولان وتقيم ثمانية مواقع للمراقبة لتجنب أي استفزازات محتملة هناك.

ونقلت وكالة تاس للأنباء، الأربعاء، عن مبعوث روسي قوله إن القوات الإيرانية سحبت أسلحتها الثقيلة في سوريا إلى مسافة 85 كيلومترا من الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان لكن إسرائيل تعتبر الانسحاب غير كاف.

ليبرمان وحكم الأسد

من جهة أخرى، قالت إسرائيل، الخميس، إن الحرب الأهلية السورية انتهت فعليًا وتوقعت أن تصبح حدود هضبة الجولان أهدأ مع عودة الحكم المركزي لدمشق في المنطقة.

وكان سحق رئيس النظام السوري بشار الأسد لمقاتلي المعارضة في جنوب غرب البلاد قد أثار قلق إسرائيل التي أسقطت طائرة حربية سورية الأسبوع الماضي قالت إنها دخلت منطقة عازلة في الجولان المحتل وحذرت قوات إيرانية تدعم الأسد من نشر جنودها في المنطقة.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بدا أكثر تفاؤلًا اليوم أثناء جولة تفقد فيها بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات.

وقال ليبرمان للصحفيين "من منظورنا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية، ما يعني أن هناك جهة يمكن مخاطبتها وشخصا مسؤولًا وحكمًا مركزيًا".

واندلع الصراع في سوريا في عام 2011 وساعد تدخل روسيا عام 2015 في تحويل دفته لصالح الأسد.

وعندما سئل إن كان قلق الإسرائيليين سيخف بشأن احتمال تصاعد الوضع في الجولان أجاب "أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا هو ما يريده الأسد كذلك".

ومن أجل أن يتحقق الهدوء، قال ليبرمان إنه يتعين على سوريا الالتزام بهدنة عام 1974 التي تراقبها الأمم المتحدة والتي أقامت منطقة منزوعة السلاح في الجولان.

وأكد مجددا مطلب إسرائيل ألا تقيم إيران قواعد عسكرية في سوريا وألا تستخدم سوريا في تهريب سلاح لجماعة حزب الله في لبنان.

وقال "لا نسعى لاحتكاكات، لكننا سنعرف كيف نرد على أي استفزازات وأي تحديات".