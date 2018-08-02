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سياسة|مصر

"أنتِ ماحسّاش بالناس" فتى مصري يثير عاصفة على مواقع التواصل

2/8/2018

أثار فتى مصري عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردوده على مسؤولة حاولت توبيخه بسبب اتهامه بتهريب ملابس من المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد قد نشرت مقطع فيديو يظهر عددا من الفتيان الذين قالت إنهم "وافدون" من محافظات أخرى "تم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال التهريب.

ويظهر في المقطع سيدة، قال نشطاء إنها مسؤولة بإدارة العلاقات العامة بالمحافظة، وهي تقوم باستجواب الصبية وتوبيخهم متهمة إياهم بالإضرار بمصلحة مصر عبر تهريب قطع ملابس من المنطقة الحرة.

لكن ردود فتى واحد منهم، يدعى محفوظ دياب، حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهرت ردوده تحديا واضحا، وقال إنه يشارك هو وزملاؤه في إعالة أسرهم وإنهم لا يجدون وظائف في محافظاتهم.

وشكا محفوظ، وهو من محافظة سوهاج جنوبي البلاد والتي تعد إحدى أفقر المحافظات في مصر، من عدم توافر وظائف في بلده، ما دفعه هو وزملاؤه إلى المخاطرة بالعمل في تهريب بعض قطع الملابس عبر المنفذ الجمركي.

ورغم إقرار الفتيان بخطأهم فإنهم اتهموا السلطات بمحاسبتهم على بضائع لا تتجاوز قيمتها مئات الجنيهات، في حين تتساهل مع كبار التجار الذين يقومون بتهريب بضائع بالملايين.

وأثار حوار الفتيان مع موظفة العلاقات العامة عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وانتقد النشطاء تعرض هؤلاء الفتيان القصر للاستجواب بهذه الطريقة، واعتبروه مخالفا للقانون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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