البث الحي
سياسة|أفغانستان

هدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان في عيد الأضحى

الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني
19/8/2018

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني (الأحد) وقف إطلاق النار مع حركة طالبان اعتبارا من غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى.

التفاصيل:
  • الهدنة تأتي بعد أيام من القتال الذي شهدته مدينة غزنة بوسط البلاد، وإقيلم فارياب شمال البلاد.
  • مصادر في طالبان قالت لـ"رويترز" إن قادة الحركة وافقوا مبدئيا على هدنة لمدة أربعة أيام خلال العيد.
  • تنتظر الحركة موافقة نهائية على الهدنة من الزعيم الأعلى للحركة الشيخ هيبة الله أخونزاده.
  • طالبان أعلنت أنها ستطلق سراح مئات من السجناء دون أن تقدم أي تفاصيل.
  • مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية قال إن طالبان سيطرت على جزء فارياب شمال البلاد.
  • المسؤول الحكومي أعلن أن 50 من القوات الحكومية أصبحوا في عداد المفقودين.
  • قُتل 150 جنديا على الأقل و95 مدنيا على مدى خمسة أيام من القتال في مدينة غزنة هذا الشهر.
  • الأمم المتحدة قالت (الأحد) إن التفجيرات والهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
  • مسؤول كبير في مكتب الرئيس قال إن وقف إطلاق النار "المشروط" يمتد لثلاثة أشهر.
  • مسؤولون قالوا إن إعلان الهدنة من جانب الرئيس مقصور على طالبان ولا يشمل جماعات مسلحة أخرى. 
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)