هدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان في عيد الأضحى

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني (الأحد) وقف إطلاق النار مع حركة طالبان اعتبارا من غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى.
التفاصيل:
- الهدنة تأتي بعد أيام من القتال الذي شهدته مدينة غزنة بوسط البلاد، وإقيلم فارياب شمال البلاد.
- مصادر في طالبان قالت لـ"رويترز" إن قادة الحركة وافقوا مبدئيا على هدنة لمدة أربعة أيام خلال العيد.
- تنتظر الحركة موافقة نهائية على الهدنة من الزعيم الأعلى للحركة الشيخ هيبة الله أخونزاده.
- طالبان أعلنت أنها ستطلق سراح مئات من السجناء دون أن تقدم أي تفاصيل.
- مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية قال إن طالبان سيطرت على جزء فارياب شمال البلاد.
- المسؤول الحكومي أعلن أن 50 من القوات الحكومية أصبحوا في عداد المفقودين.
- قُتل 150 جنديا على الأقل و95 مدنيا على مدى خمسة أيام من القتال في مدينة غزنة هذا الشهر.
- الأمم المتحدة قالت (الأحد) إن التفجيرات والهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
- مسؤول كبير في مكتب الرئيس قال إن وقف إطلاق النار "المشروط" يمتد لثلاثة أشهر.
- مسؤولون قالوا إن إعلان الهدنة من جانب الرئيس مقصور على طالبان ولا يشمل جماعات مسلحة أخرى.