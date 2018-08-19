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سياسة|مصر

مصر تتسلم من قبرص متهما بخطف طائرة ركاب في 2016

المتهم بخطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى محمد إمام (يسار)
المتهم بخطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى محمد إمام (يسار)
19/8/2018

قالت السلطات المصرية (السبت) إنها تسلمت من قبرص مصريا متهما بخطف طائرة ركاب في عام 2016 بعد إقلاعها من مطار برج العرب القريب من مدينة الإسكندرية الساحلية.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان: "قامت بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري بالتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلام المتهم" سيف الدين مصطفى محمد إمام والعودة به إلى القاهرة.

وأضافت أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر باستكمال التحقيق مع المتهم الذي تجاوز الستين من العمر.

وكانت النيابة العامة المصرية قد طلبت من نظيرتها القبرصية تسليم المتهم لمصر لاستكمال التحقيق معه ووافقت المحكمة العليا القبرصية على الطلب.

ولم يوضح بيان النيابة المصرية متى استلمت مصر المتهم.

وخُطفت طائرة شركة مصر للطيران أثناء رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة وأُجبرت على الهبوط في قبرص وقالت السلطات أن الخاطف سلم نفسه وكان معه حزام ناسف زائف.

وقبل تسليم نفسه أفرج الخاطف عن الركاب وأفراد الطاقم دون إصابة أي منهم بأذى. وفي ذلك الوقت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إن 81 شخصا بينهم 21 أجنبيا وطاقما مكونا من 15 فردا كانوا على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص 320.

وتضاربت الروايات بشأن دوافع الخاطف. وقال مسؤول قبرصي كبير إنه يبدو مضطربا وإن الواقعة غير مرتبطة فيما يبدو بالإرهاب. وقالت هيئة الإذاعة القبرصية إن الخاطف طالب بالإفراج عن سجينات في مصر.

وأثناء الأزمة قال شهود إن الخاطف تلا رسالة باللغة العربية على مربض للطائرات بالمطار طلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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