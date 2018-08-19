محافظ سقطرى: مندوبو الإمارات يحرضون على التمرد

قال محافظ سقطرى اليمنية رمزي محروس إن مندوبي الإمارات يشجعون التمرد على السلطة المحلية في سقطرى.

أبرز تصريحات محافظ سقطرى:

الإمارات تحاول إنشاء قوة موازية لقوات الحكومة المحلية.

الإمارات تحاول إنشاء خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها الحكومة مثل الكهرباء.

يجب محاسبة المغرر بهم الذين يقاومون السلطة المحلية ويرفعون السلاح في وجهها.

نرحب بالدعم الذي يصدر عن قلوب خالصة وليس عن إذلال.

الأزمة بين الحكومة اليمينية والإمارات في سقطرى: