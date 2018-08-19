محافظ سقطرى: مندوبو الإمارات يحرضون على التمرد

قال محافظ سقطرى اليمنية رمزي محروس إن مندوبي الإمارات يشجعون التمرد على السلطة المحلية في سقطرى.
أبرز تصريحات محافظ سقطرى:
- الإمارات تحاول إنشاء قوة موازية لقوات الحكومة المحلية.
- الإمارات تحاول إنشاء خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها الحكومة مثل الكهرباء.
- يجب محاسبة المغرر بهم الذين يقاومون السلطة المحلية ويرفعون السلاح في وجهها.
- نرحب بالدعم الذي يصدر عن قلوب خالصة وليس عن إذلال.
الأزمة بين الحكومة اليمينية والإمارات في سقطرى:
- أولى المحطات التي مرت بها الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات بشأن سقطرى كانت في مايو/ أيار 2016.
- قدمت الإمارات مساعدات عسكرية للجيش في سقطرى ما اعتبر تدخلا في شؤون الجزيرة بالتزامن مع حملة لشراء ذمم مسؤولين محليين.
- قامت الإمارات بإنشاء شبكة اتصالات وسيّرت رحلات مباشرة بين الإمارات وسقطرى، بعد أن سيطرت قوات تشرف عليها أبو ظبي على ميناء الجزيرة.
- في يوليو/ حزيران 2017 أنشأت الإمارات "مركز الشرطة الشامل" ويضم مختلف الإدارات الشرطية دون أي سلطة عليه من وزارة الداخلية اليمنية.
- في مايو/أيار من العام الحالي وصلت أربع طائرات عسكرية إماراتية إلى سقطرى محملة بالجنود والآليات العسكرية.
- طردت القوات اليمنية من المطار والميناء تزامنا مع وجود رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأعضاء من حكومته.
- في الشهر ذاته وصلت لجنة عسكرية سعودية للجزيرة والتقت حينها رئيس الحكومة أحمد بن دغر لحل المشكلة.
- قامت مظاهرات أيدت موقف الحكومة ضد إجراءات الإمارات.
- أعلنت الحكومة اليمنية أن الإجراء العسكري الذي قامت القوات الإماراتية في الجزيرة غير مبرر.
- وبعد قرابة الأسبوع عادت الحكومة لتعلن انتهاء الأزمة بانسحاب القوات الإماراتية من المطار والميناء، وقدوم قوات سعودية.