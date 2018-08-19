البث الحي
سياسة

شاهد: طرود بريد تصل الضفة الغربية متأخرة ثماني سنوات

19/8/2018

الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة على وشك استقبال طرود بريد تأخرت في الوصول لمدة 8 سنوات كاملة بسبب حجزها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يفرز رجال البريد أطنان من البريد في مدينة أريحا بالضفة الغربية منذ أيام بعد أن سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الرسائل والطرود من الأردن المجاور.

ومن بين الطرود التي يجري فرزها في المنشأة بأريحا كرسي متحرك ولعب أطفال.

وقال رمضان غزاوي، رئيس قسم التبادل الدولي في البريد الفلسطيني، قال إن بعض الطرود سيكون من الصعب تسليمها لأن "بعض العناوين غير ظاهرة، وهناك طرود مفرغة من محتوياتها وصعب نعرف صاحب المحتويات".

وأضاف "كان هناك هدايا أولاد صغار كان عمرهم لما تم إرسال الهدية سنة هلا صار عمره ثماني سنين".

ووفقا لرمضان غزاوي، فإسرائيل لم تحترم اتفاقا أُبرم في 2008 مع الفلسطينيين لإرسال واستقبال البريد مباشرة عبر الأردن.

وأضاف أن إسرائيل منعت توصيل أكثر من 10 أطنان من البريد إلى الأراضي الفلسطينية منذ عام 2010.

ويمر البريد الوارد للضفة الغربية وقطاع غزة أولا عبر إسرائيل مما يمكنها من إجراء فحوص أمنية.

وتقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنهم توصلوا لتفاهم منذ نحو عام بشأن توصيل البريد لكنه لم ينتج عنه "نقلا مباشرا" بعد.

ويقول فلسطينيون إن هذه الحادثة تبرز السيطرة الخانقة لإسرائيل على العديد من أوجه حياة الفلسطينيين، ومنها الأشياء البسيطة مثل توصيل البريد.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)