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سياسة

حجاج بيت الله يبدؤون المناسك في يوم التروية

موسم الحج مختلف هذا العام بسبب كورونا
موسم الحج مختلف هذا العام بسبب كورونا
19/8/2018

بدأ أكثر من مليوني مسلم مناسك فريضة الحج في مكة المكرمة، منذ بزوغ فجر اليوم الأحد، حيث شرعوا في أداء طواف القدوم في يوم التروية، أول أيام الحج.

وبعد طواف القدوم يتوجه الحجاج إلى منى استعدادا لليوم التالي، وهو يوم عرفة، الذي يعد الركن الأعظم في الحج.

وقال اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي إن أكثر من مليوني حاج جاءوا من داخل المملكة وخارجها، لتأدية مناسك الحاج هذا العام.

ويعد موسم الحج أكبر تحد لوجستي تواجهه المملكة، بسبب العدد الهائل للحجاج.

ووقعت بعض الحوادث الدامية في السنوات الماضية، كان أسوأها في منى قبل ثلاث سنوات، عندما تدافع الحجاج هناك ما أدى إلى مقتل أكثر من 2600 شخص.

المصدر : وكالات
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