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سياسة|العراق

المحكمة العليا في العراق تصادق على نتائج انتخابات البرلمان

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر - أرشيفية
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر - أرشيفية
19/8/2018

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار.

ويعني هذا القرار بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وقال متحدث باسم المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم… قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

وكانت إعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد قد أوضحت في العاشر من أغسطس/آب أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتفظ بتقدمه مما يسمح له بلعب دور محوري في تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر : رويترز
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