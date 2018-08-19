أمريكا تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها

اتهمت إدارة دونالد ترمب الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، في وقت يصعد الرئيس دونالد ترمب انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية في 2016 مع روسيا.

وكتب ترمب، السبت، على تويتر "جميع هؤلاء الأغبياء الذين يركزون على روسيا ينبغي عليهم أن يبدأوا بالنظر في اتجاه آخر، الصين".

لكن هذه التغريدة مرت مرور الكرام وسط سلسلة تغريدات ندد فيها ترمب بـ"الرقابة" التي تمارس على شخصيات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن شبكة "ايه بي سي" سألت مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون عن الموضوع، الأحد، فأجاب "يمكنني بالتأكيد أن أقول لكم إنه تهديد كاف لأمن الولايات المتحدة القومي، تدخل الصين وتدخل إيران وتدخل كوريا الشمالية، يحضنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه".

وأضاف "أنها في الواقع خمس دول".

لكن بولتون لم يدل برد واضح حين طلب منه الخوض في تفاصيل تدخل تلك الدول وخصوصا الصين في الانتخابات الأمريكية.

وقال "لا أستطيع الخوض في (تفاصيل) ما رأيته أو لا. ولكن يمكنني القول إنه بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية في 2018، فإن هذه الدول الأربع تثير قلقنا أكثر من سواها".

ومنذ بداية الشهر، كثف ترمب هجماته على التحقيق الذي يترأسه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال تدخل موسكو في الحملة التي أوصلته إلى البيت الأبيض، حتى إنه طلب من وزير العدل إنهاء التحقيق.

ووصف هذا الأمر بأنه "أسوأ أنواع المكارثية"، وهو مصطلح سياسي نسب إلى السيناتور جوزيف مكارثي إبان خمسينات القرن الماضي حين كان يتم اتهام أشخاصا بالشيوعية من دون أدلة كافية.