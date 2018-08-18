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سياسة

24 ألفا من مسلمي الروهينغيا قتلوا قبل موجة اللجوء الأخيرة

قوات الأمن بميانمار ارتكبت أعمال قتل جماعي بحق الروهينغا
قوات الأمن بميانمار ارتكبت أعمال قتل جماعي بحق الروهينغا
18/8/2018

كشف تقرير بحثي (السبت) أن نحو 24 ألف من مسلمي الروهينغيا قتلوا في ميانمار قبل موجة النزوح الأخيرة من ولاية "أراكان" الغربية، التي بدأت العام الماضي.

التفاصيل:
  • أعد التقرير باحثون من أستراليا وبنغلاديش وكندا والنرويج والفلبين برعاية منظمة "أونتاريو للتنمية الدولية" (غير حكومية) في كندا، ونشرت نتائجه وكالة "UNB" البنغالية (خاصة).
  • أكدت البيانات الجديدة أن "18 ألف امرأة وفتاة روهينغية مسلمة تعرضن للاغتصاب منذ أغسطس/ آب 2017".
  • أوضح التقرير أن "أكثر من 41 ألفا و192 روهينغيا أصيبوا بجروح سببتها أعيرة نارية من قوات الأمن أثناء حملة القمع الأخيرة".
  • قال التقرير إن "114 ألفا و872 آخرين تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن".
  • أشار التقرير إلى أنه تم حرق 115 ألفا و26 منزلا وتدمير أكثر من 113 ألف منزل آخر.
  • استند التقرير إلى تحليل بيانات استقصائية جمعها الباحثون فضلا عن إجراء مقابلات مع أعداد كبيرة من اللاجئين من مسلمي الروهينغيا في بنغلاديش.
خلفيات:
لاجئون من الروهينغيا يفرون من ميانمار
  • منذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان (راخين) من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
  • تسبب حملات القمع في لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
  • تعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
المصدر : الأناضول
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