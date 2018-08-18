24 ألفا من مسلمي الروهينغيا قتلوا قبل موجة اللجوء الأخيرة

كشف تقرير بحثي (السبت) أن نحو 24 ألف من مسلمي الروهينغيا قتلوا في ميانمار قبل موجة النزوح الأخيرة من ولاية "أراكان" الغربية، التي بدأت العام الماضي.
التفاصيل:
- أعد التقرير باحثون من أستراليا وبنغلاديش وكندا والنرويج والفلبين برعاية منظمة "أونتاريو للتنمية الدولية" (غير حكومية) في كندا، ونشرت نتائجه وكالة "UNB" البنغالية (خاصة).
- أكدت البيانات الجديدة أن "18 ألف امرأة وفتاة روهينغية مسلمة تعرضن للاغتصاب منذ أغسطس/ آب 2017".
- أوضح التقرير أن "أكثر من 41 ألفا و192 روهينغيا أصيبوا بجروح سببتها أعيرة نارية من قوات الأمن أثناء حملة القمع الأخيرة".
- قال التقرير إن "114 ألفا و872 آخرين تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن".
- أشار التقرير إلى أنه تم حرق 115 ألفا و26 منزلا وتدمير أكثر من 113 ألف منزل آخر.
- استند التقرير إلى تحليل بيانات استقصائية جمعها الباحثون فضلا عن إجراء مقابلات مع أعداد كبيرة من اللاجئين من مسلمي الروهينغيا في بنغلاديش.
خلفيات:
- منذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان (راخين) من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
- تسبب حملات القمع في لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
- تعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".