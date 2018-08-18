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وفاة كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
18/8/2018

توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من إصابته بمرض، حسبما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه اليوم السبت.

وقالت المؤسسة في بيان: "ببالغ الحزن تعلن عائلة عنان ومؤسسة كوفي عنان، أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز جائزة نوبل للسلام كوفي عنان، توفي السبت 18 أغسطس/آب بعد إصابته بمرض لفترة قصيرة".

وقال مصدران مقربان من عنان الذي يحمل الجنسية الغانية إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأشاد الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية كوفي عنان، معتبرا أنه كان "قوة تعمل من أجل الخير".

وقال غوتيريش إن عنان "كان يجسد الأمم المتحدة بجوانب مختلفة، وخرج من الصفوف لقيادة منظمة إلى الألفية الجديدة بكرامة وتصميم لا مثيل لهما".

محطات في حياة كوفي عنان:
  • ولد عنان في غانا في الثامن من أبريل /نيسان عام 1939، وقضى سيرته المهنية بالكامل تقريبا لدى الأمم المتحدة.
  • في عام 1997 حلّ عنان محل المصري بطرس غالي، ليصبح بذلك أول رجل من أفريقيا جنوب الصحراء يتولى هذا المنصب. 
  • عنان أصبح سابع أمين عام للأمم المتحدة، وترأس الهيئة الدولية من عام 1997 إلى 2006.
  • خلال فترة عمله بالأمم المتحدة، أدار كوفي عنان بعضا من أصعب الملفات على الساحة العالمية في فترة وصفت بأنها الأكثر اضطرابا منذ تأسيس المنظمة عام 1945.
  • وظّف عنان ما يتمتع به من دبلوماسية من أجل خدمة الفقراء والمقموعين في العالم وتحقيق السلام والعدالة، كما وقف في وجه الولايات المتحدة في الخلاف حول الحرب على العراق.
  • تم تعيين عنان في 24 من فبراير/شباط 2012 موفدا خاصا للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، واستقال في أغسطس/آب من العام نفسه.
  • لم يوفق عنان في آخر مهامه الأممية، حيث حاول على مدار نحو ستة أشهر كمبعوث أممي خاص التوصل إلى حل في النزاع السوري وإنهاء الحرب هناك.
  • تعرض عنان للانتقاد عندما كان رئيسا لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بسبب إخفاق المنظمة الدولية في وقف الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا في التسعينيات.
كوفي عنان مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات -أكتوبر عام 2000.
المصدر : وكالات
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