لجنة أممية توصي بمشاركة دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

قضت لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة (الجمعة) بعدم جواز استبعاد الزعيم البرازيلي المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت اللجنة أنه لا يجوز استبعاده بسبب عدم البت حتى الآن بالاستئنافات القانونية التي قدمها أمام القضاء.

توصيات اللجنة الأممية:

أعلنت اللجنة ما خلصت إليه بعد طلب مستعجل قدمه محامو لولا دا سيلفا في 27 يوليو/ تموز.

يجب ضمان تمتع دا سيلفا بحقوقه كمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.

لا يمكن منع ترشح لولا دا سيلفا حتى استكمال البت بالاستئنافات التي قدمها أمام المحكمة.

اللجنة ترصد التزام الدول الأعضاء بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري.

البرازيل صادقت على كلا المعاهدتين لذا فهي مجبرة على الامتثال بقرار اللجنة.

لولا يتصدر نتائج الاستطلاعات