قطر: السعودية منعت مواطنينا من الحج

قالت قطر إن السعودية قامت بمنع القطريين من الحج هذا العام، مشيرة إلى أن النزاع الحالي لن يمنع مواطنيها من أداء الفريضة.

وعلى الرغم من أن نظام الحصص يجعل من حق 1200 قطري أداء الحج؛ فإن قطر تقول إن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل، ملقية باللوم على قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع الروابط التجارية والدبلوماسية مع الدوحة.

ونقلت رويترز عن عبد الله الكعبي مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين.

وأضاف الكعبي أنه ليس أمام مواطني قطر وسكانها أية فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج، فلا يزال التسجيل مغلقا أمام الحجاج من دولة قطر، ولا يستطيع سكانها الحصول على تأشيرات لعدم وجود بعثات دبلوماسية.

ونقلت رويترز عن مسؤول سعودي، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن الرياض "ترفض بأي شكل من الأشكال تسييس الحج، أو إقحام الخلافات السياسية" في الحج.

وفرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقالت السعودية إن بإمكان الحجاج القطريين القدوم عن طريق أية شركة طيران عدا الخطوط الجوية القطرية.

وقال مدير في إحدى وكالات السفر بالدوحة لرويترز، رافضا الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة "خسرنا العام الماضي أموالا كثيرة بسبب بدء الأزمة بعدما حجزنا كل شيء في مكة والمدينة واضطررنا لإعادة المال للناس".

وأضاف "أما هذا العام، فلا أحد يحاول فعلا لأن الناس أدركوا أنه لا سبيل للذهاب إلى هناك في ظل هذه الظروف".

وقال مدير الوكالة "نبيع رحلات حج بالحافلة مع الإقامة مقابل نحو 12 ألف ريـال. لكن ليس بمقدور أحد الحصول على تأشيرات والحدود البرية مغلقة لذا لا توجد أي حجوزات هذا العام".