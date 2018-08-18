غوتيريش يقدّم أربعة مقترحات لحماية الفلسطينيين

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة مقترحات تهدف لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية وزيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز حضور المنظمة الدولية.

وفصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الجمعة) مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف إسرائيلي حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال منذ آذار/مارس.

وفي تقريره شدّد غوتيريش على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.

وفيما يلي المقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام:

* تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة.

* زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".

* تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

* نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

عقبات في طريق مقترحات الأمم المتحدة:

تشكيل قوة حماية أممية والتي جاءت ضمن اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.

وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوربيين، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ ذلك الوقت كل الدعوات للسماح بوجود دولي فيما تعتبره مناطق حساسة.