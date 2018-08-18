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سياسة

عقوبات أمريكية على جيش وشرطة ميانمار بسبب اضطهاد مسلمي الروهيغينيا

جيش ميانمار ارتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغيا
جيش ميانمار ارتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغيا
18/8/2018

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة من قادة الجيش والشرطة ووحدتين عسكريتين في ميانمار لضلوعهم بالتطهير العرقي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وتمثل العقوبات أقوى إجراء تتخذه واشنطن حتى الآن ردا على حملة ميانمار على الروهينغيا التي بدأت العام الماضي وأجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلادش وخلفت آلاف القتلى.

لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تستهدف المستويات العليا من قيادات الجيش في ميانمار وأحجمت عن تصنيف الحملة على الروهينغيا على أنها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وقد كان هذا محل نقاش داخل الحكومة لأمريكية.

وتم الإعلان عن الإجراءات في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد لإعلان نتائج تحقيق أجرته واشنطن في اتهامات لسلطات ميانمار بارتكاب أعمال وحشية ضد الروهينغيا في ولاية راخين (أراكان).

ومن المتوقع نشر التقرير، الذي تم إعداده من خلال مقابلات مع لاجئين في بنغلادش، في 25 أغسطس/ آب في ذكرى مرور عام على الحملة الدموية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على الفرقتين 33 و99 مشاة بموجب برنامج عقوبات يستهدف الأشخاص والكيانات بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من ممارسة الأعمال مع الأفراد والكيانات المذكورة إضافة إلى حظر على السفر إلى الولايات المتحدة.

وفصّل تقرير نشرته وكالة رويترز في يونيو/حزيران دور الفرقتين في الهجوم على الروهينغيا.

ودعت ماريا كانتويل، وهي عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي عن ولاية واشنطن، شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم حماية أفضل للمجتمعات الضعيفة من خلال تحجيم خطاب الكراهية على منصاتها.

واستشهدت كانتويل بتقرير قال إن هناك أكثر من ألف مثال على مضامين نشرت على فيسبوك تهاجم الروهينغيا ومسلمين آخرين في ميانمار.

المصدر : رويترز
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