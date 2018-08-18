شاهد: عمران خان يؤدي القسم رئيسا لوزراء باكستان

أدى عمران خان، نجم الكريكيت الباكستاني السابق، اليمين الدستورية اليوم السبت ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في باكستان بعد فوز حزبه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وجاء أداء خان لليمين أمام الرئيس الباكستاني ممنون حسين في احتفال بالعاصمة إسلام آباد، بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين ونجوم رياضة ودبلوماسيين سابقين بالقصر الرئاسي.

وقد أدى عمران خان اليمين الدستورية لتولي رئاسة الحكومة رسميا بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في 25 يوليو/تموز في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 207 ملايين نسمة.

ورغم أن خان (65 عاماً) كرّس نفسه في العقدين الأخيرين للسياسة، فإنه يبقى محبوبا من ملايين الباكستانيين لقيادته فريق الكريكيت الوطني، الرياضة الأهم في البلاد، التي فازت ببطولة العالم فيها عام 1992.

وتصدر حزب "حركة الإنصاف" الذي يقوده خان، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 تموز/يوليو في ثاني انتقال ديموقراطي للسلطة في باكستان، لكنه لم يحقق أغلبية صريحة، وحصل الحزب على 116 مقعدا أي أقل من الغالبية المطلقة (137 مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده.

نجم الكريكيت السابق السياسي عمران خان: