شاهد: عمران خان يؤدي القسم رئيسا لوزراء باكستان

أدى عمران خان، نجم الكريكيت الباكستاني السابق، اليمين الدستورية اليوم السبت ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في باكستان بعد فوز حزبه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وجاء أداء خان لليمين أمام الرئيس الباكستاني ممنون حسين في احتفال بالعاصمة إسلام آباد، بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين ونجوم رياضة ودبلوماسيين سابقين بالقصر الرئاسي.
وقد أدى عمران خان اليمين الدستورية لتولي رئاسة الحكومة رسميا بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في 25 يوليو/تموز في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 207 ملايين نسمة.
ورغم أن خان (65 عاماً) كرّس نفسه في العقدين الأخيرين للسياسة، فإنه يبقى محبوبا من ملايين الباكستانيين لقيادته فريق الكريكيت الوطني، الرياضة الأهم في البلاد، التي فازت ببطولة العالم فيها عام 1992.
وتصدر حزب "حركة الإنصاف" الذي يقوده خان، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 تموز/يوليو في ثاني انتقال ديموقراطي للسلطة في باكستان، لكنه لم يحقق أغلبية صريحة، وحصل الحزب على 116 مقعدا أي أقل من الغالبية المطلقة (137 مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده.
نجم الكريكيت السابق السياسي عمران خان:
- ولد عمران خان عام 1952 في لاهور لعائلة ميسورة ودرس في أفضل الكليات الباكستانية والإنكليزية، وحصل عى شهادته من جامعة أكسفورد البريطانية، قبل أن يبرز بسرعة في الكريكيت في النوادي الانكليزية.
- بدأ في عمر الـ19 عاماً اللعب مع المنتخب الوطني في باكستان وأصبح أفضل لاعب في تاريخ الكريكيت الباكستاني.
- تزوج من ياسمينا (جيمايما) غولدسميث، ابنة قطب المال الفرنسي البريطاني جيمي غولدسميث عام 1995، وقد اعتنقت الاسلام وأنجبا طفلين قبل أن يطلقا عام 2004.
- لم يستمرّ زواجه الثاني من مذيعة إلا ثلاثة أشهر وانتهى في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وتزوج عام 2018 للمرة الثالثة من بشرى بيبي، وقد حضرت مراسم القسم في أول ظهور علني لها منذ زواجهما، وكانت ترتدي نقابا أبيض اللون وعباءة تغطيها من رأسها حتى قدميها.
- تمّ تأسيس حزب (حركة الإنصاف) الباكستانية عام 1996، لكن حصّة هذا الحزب في البرلمان اقتصرت منذ زمن طويل على بضعة مقاعد.
- سجلت شعبية خان ازديادا كبيرا في 2012 بدفع من ملايين الباكستانيين الذين كان نجمهم المفضل عندما كان لا يزال في ملاعب الكريكيت.
- وجد أفراد الطبقات الوسطى التي -أنهكها الفساد المزمن وسئمت من رؤية قادة الأحزاب التقليدية ذاتهم يحتكرون السلطة منذ عقود- أنفسهم في شعارات خان.