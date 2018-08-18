شاهد: بوتين يدعو الاتحاد الأوربي للمشاركة في إعمار سوريا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوربيين (السبت) إلى المشاركة ماليا في إعادة إعمار سوريا للسماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم، وذلك خلال زيارة لألمانيا.

واجتمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الروسي في قمة على مشارف برلين (السبت) لإجراء محادثات تناولت الصراع في كل من أوكرانيا وسوريا والوضع في إيران بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز الذي أثار غضب الولايات المتحدة.

تصريحات بوتين:

يجب تعزيز البعد الإنساني في النزاع السوري، وأقصد من ذلك قبل كل شيء المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

يجب مساعدة المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون الموجودون في الخارج.

هناك مليون لاجئ في الأردن وعدد مماثل في لبنان وثلاثة ملايين في تركيا.

أزمة اللاجئين "يمكن أن تشكل عبئا هائلا على أوربا" لهذا السبب ينبغي القيام بكل شيء ليعود هؤلاء الناس الى منازلهم.

تصريحات ميركل:

الأولوية في سوريا هي "تفادي كارثة إنسانية" من دون أن نخوض في التفاصيل.

سوف أثير قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس بوتين فضلا عن العلاقات الثنائية.

أنا مع الرأي القائل إن القضايا الخلافية لا يمكن علاجها إلا من خلال الحوار.

من الضروري تجنب أزمة إنسانية في إدلب السورية والمنطقة المحيطة بها.

ناقشت مع بوتين مسألة الإصلاحات الدستورية والانتخابات المحتملة خلال اجتماع سابق.

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