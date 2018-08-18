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سياسة

شاهد: بوتين يدعو الاتحاد الأوربي للمشاركة في إعمار سوريا

18/8/2018

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوربيين (السبت) إلى المشاركة ماليا في إعادة إعمار سوريا للسماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم، وذلك خلال زيارة لألمانيا.

واجتمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الروسي في قمة على مشارف برلين (السبت) لإجراء محادثات تناولت الصراع في كل من أوكرانيا وسوريا والوضع في إيران بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز الذي أثار غضب الولايات المتحدة.

تصريحات بوتين:
  • يجب تعزيز البعد الإنساني في النزاع السوري، وأقصد من ذلك قبل كل شيء المساعدة الإنسانية للشعب السوري.
  • يجب مساعدة  المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون الموجودون في الخارج.
  • هناك مليون لاجئ في الأردن وعدد مماثل في لبنان وثلاثة ملايين في تركيا.  
  • أزمة اللاجئين "يمكن أن تشكل عبئا هائلا على أوربا" لهذا السبب ينبغي القيام بكل شيء ليعود هؤلاء الناس الى منازلهم.
تصريحات ميركل:
  •  الأولوية في سوريا هي "تفادي كارثة إنسانية" من دون أن نخوض في التفاصيل.
  • سوف أثير قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس بوتين فضلا عن العلاقات الثنائية.
  • أنا مع الرأي القائل إن القضايا الخلافية لا يمكن علاجها إلا من خلال الحوار.
  • من الضروري تجنب أزمة إنسانية في إدلب السورية والمنطقة المحيطة بها.
  •  ناقشت مع بوتين مسألة الإصلاحات الدستورية والانتخابات المحتملة خلال اجتماع سابق.
خلفيات  
  • يأتي لقاء ميركل وبوتين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الغرب وموسكو توترا كبيرا، على خلفية الدور الروسي في الأزمتين الأوكرانية والسورية.
  • الغرب يتهم موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال مارس/آذار الماضي في بريطانيا.
  •  اللقاء هو الثاني بين ميركل وبوتين خلال 3 أشهر، بعد لقاء أول جمعهما بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 18 من مايو/أيار الماضي، وسط توتر في العلاقة بين الغرب وروسيا.
  • روسيا وألمانيا شريكتان في مشروع خط الغاز "نورث ستريم 2" الذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة ويتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة قدرات الضخ عبر بحر البلطيق من دون المرور بأوكرانيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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