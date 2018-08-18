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سياسة|تركيا

شاهد: أردوغان يعلن تحديه للعقوبات و"المؤامرات" ضد بلاده

18/8/2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تحديه لما وصفه بالتهديدات بالعقوبات الاقتصادية ضد بلاده، مؤكدا أن بلاده تمكنت من كشف المؤامرات التي تواجهها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال المؤتمر العام الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، اليوم السبت.

وخلال المؤتمر رشح حزب العدالة والتنمية أردوغان لزعامة الحزب من جديد.

وقال رئيس ديوان المؤتمر محمد علي شاهين إنهم تسلموا المقترح الموقع من قبل 1457 مندوبا في الحزب، حول ترشيح أردوغان رئيسا للحزب من جديد.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس لأي حزب سياسي، وذلك قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تم إقرارها في استفتاء أبريل/نيسان 2017 والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن ينتسب لأحد الأحزاب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعاد الحزب انتخاب أردوغان رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة.

وفيما يلي أبرز تصريحات أردوغان في المؤتمر:

  • لم ولن نرضخ لأولئك الذين أسسوا نظام رخاء لأنفسهم من خلال استغلال العالم.
  • تركيا لم ولن ترضخ لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجيين لها ويحاولون جعلها هدفًا استراتيجيًا.
  • لا نرى أي قوى في هذا العالم قادرة على الوقوف أمام شجاعة وفطنة هذا الشعب الذي يسير نحو تحقيق أهدافه واضعا الموت نصب عينيه.
  • لن تنجحوا ولن تتمكنوا من تقسيم أمتنا، وتدمير دولتنا، وإنزال علمنا، وإسكات صوت أذاننا، وإيقاف تقدم بلدنا، وبلوغ أهدافنا.
  • نحن نمثل الإنسانية وصوت المظلومين في كل مكان ولم نتخلّ أبدا عن مسيرتنا وعن مبادئنا

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة ضغوطا اقتصادية من الولايات المتحدة، ما تسبب في تقلبات في سعر صرف الليرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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