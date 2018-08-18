سي إن إن: القنبلة المستخدمة في هجوم صعدة أمريكية الصنع

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن القنبلة التي استخدمها التحالف السعودي الإماراتي في استهداف حافلة مدرسية تقل أطفالا يمنيين في صعدة هي أمريكية الصنع.

وقالت الشبكة إنها توصلت من خلال العمل مع خبراء أسلحة وذخائر إلى القنبلة بيعت ضمن صفقة أسلحة أمريكية للسعودية وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن القنبلة المستخدمة في حادثة الحافلة من نوع MK82، وهي قنبلة موجهة بالليزر تزن 227 كيلوغراما وتصنعها شركة لوكهيد مارتن، إحدى كبرى شركات الأسلحة الأمريكية المتعاقدة مع البنتاغون.

وأسفر الهجوم على حافلة الأطفال في صعدة عن مقتل أكثر من 40 طفلا.

وقالت الشبكة إن القنبلة المستخدمة في هذا الهجوم مشابهة للقنبلة التي استخدمت ضد قاعة عزاء باليمن في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 وراح ضحيتها 155 شخصا وأصيب المئات.