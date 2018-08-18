حساب معتقلي الرأي: السعودية ستبدأ محاكمات سرية للدعاة المعتقلين

قال حساب معتقلي الرأي على تويتر إنه تأكد من اعتزام السلطات السعودية عقد محاكمات سرية لعدد من المعتقلين البارزين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الحساب أن السلطات تعتزم محاكمة ثمانية من أبرز الشخصيات السعودية المعتقلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي من بينهم، الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني.

وأشار إلى أن الدكتور محمد موسى الشريف والدكتور إبراهيم إبراهيم المديميغ، والدكتور عادل باناعمة، وعصام الزامل، وخالد العلكمي، وفهد السنيدي من بينهم من ستبدأ السلطات السعودية محاكمتهم بشكل سري.

🔴 تأكد لنا أن السلطات السعودية تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد محاكمات سرية لـ 8 من أبرز الشخصيات المعتقلة منذ سبتمبر وهم:

– د.سلمان العودة

– د.عوض القرني

– د.محمد موسى الشريف

– د.إبراهيم المديميغ

– د.عادل باناعمة

– عصام الزامل

– خالد العلكمي

– فهد السنيدي#لا_للمحاكمات_السرية pic.twitter.com/mRs3TT5PYI — معتقلي الرأي (@m3takl) August 18, 2018

وكان مغردون أطلقوا حملة للتضامن مع المعتقلين في السعودية خلال الأيام الماضية على هاشتاج #أنقذوا_معتقلي_الرأي.

وقال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة إن والده نقل بشكل مفاجئ من سجن بجدة إلى آخر بالرياض، وإن موظفا في السجن أخبره بوجود محاكمة سرية للشيخ.

وتعتقل السلطات السعودية العديد من الدعاة البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأثارت حملة الاعتقالات المتسمرة للناشطين انتقادات دولية وحقوقية واسعة، كانت سببا في نشوب أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا.