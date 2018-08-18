تدريبات عسكرية أمريكية تركية في منبج قريبا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (السبت) إنه من المتوقع قريبا أن تبدأ قوات بلاده تدريبات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية في منطقة منبج شمالي سوريا.

التفاصيل:

تصريحات الوزير جاءت في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، حول تسيير القوات التركية دوريات مستقلة في منطقة منبج في إطار خارطة طريق متفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

أشار الوزير أكار في البيان إلى أن "الأنشطة التي تنفذها تركيا وعناصر القوات الأمريكية والرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، تسير وفقا لمبادئ خارطة الطريق والأمن حول منبج".

أضاف الوزير: "وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تبدأ عناصر القوات المسلحة لكلا البلدين تدريبات مشتركة مخطط لها في المرحلة المقبلة خلال وقت قريب".

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