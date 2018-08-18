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بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها

بوتين أثناء رقصه مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل في حفل زفافها
بوتين أثناء رقصه مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل في حفل زفافها
18/8/2018

رقص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل في حفل زفافها الذي حضره (السبت) تلبية لدعوة قال منتقدوها إنها تضعف موقف الغرب ضد موسكو.

ووصل بوتين في سيارة حاملا باقة زهور ترافقه فرقة غنائية روسية للمشاركة في إحياء الحفل.

وظهرت الوزيرة كنايسل (53 عاما) في عدة صور وهي تبتسم مرتدية فستانا أبيض طويلا وتتحدث مع بوتين أثناء رقصهما في الحفل الذي أقيم في إقليم ستيريا بجنوب النمسا في حين كان بوتين يصغي باهتمام.
وفاجأت دعوة بوتين كثيرين في فيينا وموسكو خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد خلافا بين الاتحاد الأوربي وروسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم وغيرها من القضايا.

ولم ترد من قبل تقارير بأن كنايسل صديقة مقربة من بوتين لكن تعيينها في المنصب جاء من قبل حزب الحرية اليميني المتطرف الذي يقيم علاقات مع حزب روسيا المتحدة الروسي وفق اتفاق تعاون بينهما.

كما أن زعيم حزب الحرية ونائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان ستراتش عبر عن دعم روسيا ودعا لرفع العقوبات عنها.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس والمحافظون المهيمنون على السياسية الخارجية للبلاد إن موقف النمسا سيظل متماشيا مع اتجاه الاتحاد الأوربي مع الإشارة إلى حياد النمسا عبر التاريخ وعلاقاتها الدافئة مع روسيا. وكان كورتس حاضرا في حفل الزفاف.

ولدى تهنئته لوزيرة الخارجية بزفافها أشاد ستراتش، الذي انضم للائتلاف النمساوي الحاكم العام الماضي، اليوم السبت بنجاح كنايسل في "بناء الجسور".

وأضاف أن التغطية الإعلامية الدولية التي حظيت بها زيارة بوتين كانت بمثابة ترويج لا يقدر بثمن للنمسا "وطبيعتها الرائعة" المضيافة.

ولم تتبع النمسا نهج دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوربي كانت قد طردت دبلوماسيين روس لديها بعد اتهام بريطانيا للكرملين بالتورط في تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا. ونفت موسكو هذا الاتهام.

وزار بوتين النمسا في يونيو/حزيران في أول زيارة له إلى بلد غربي بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

المصدر : رويترز
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