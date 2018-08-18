انتخاب أردوغان رئيسا للحزب الحاكم في تركيا بالإجماع

أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا للحزب لفترة جديدة بالإجماع.

وحصل أردوغان على كامل أصوات مندوبي الحزب الصحيحة والبالغة 1380 صوتا خلال مؤتمر عام بأنقرة (السبت).

وفي مؤتمر اعتيادي عام، عقد في العاصمة أنقرة، نال أردوغان جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المُشاركين في الجلسة، وبلغت 1380 صوتا، فيما أُلغي صوت واحد، حسبما أعلن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين.

وتغيّب عن المؤتمر 76 مندوبًا؛ إذ يبلغ مجموعهم 1457، يمثلون جميع ولايات البلاد.

ويعقد الحزب مؤتمره الاعتيادي العام مرة كل 3 سنوات، وذلك منذ العام 2003، لاختيار رئيس له.

يذكر أن أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي مايو/ أيار 2017، أعاد الحزب انتخاب أردوغان، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 من أبريل/ نيسان 2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.