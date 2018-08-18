السيسي يقر قانونا للإنترنت يفرض غرامات تبلغ 500 ألف دولار على المخالفين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون "مكافحة الجرائم الالكترونية"، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصا على الانترنت.

أهم ملامح القانون الجديد:

يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر".

يفرض القانون عقوبات تصل للسجن وغرامات متفاوتة تصل إلى 10 ملايين جنيه أي حوالي 500 ألف دولار ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة حال مخالفة أحكامه.

يعاقب القانون بالسجن والغرامة كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص.

يعاقب بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار او استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

السجن لكل من قام بعمل على الإنترنت بهدف الغخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي.

انتهاكات وانتقادات: