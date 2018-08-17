البث الحي
سياسة|مصر

مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 في حادث مروري بمصر

حادث سير في مصر
حادث سير في مصر
17/8/2018

قال مسؤولان ومصادر أمنية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون اليوم الجمعة في حادث تصادم بين حافلتين على الطريق الساحلي في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وقال بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في المحافظة، إن 15 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث من نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق لنقل المصابين إلى الغردقة عاصمة المحافظة والقصير إحدى مدنها.

وأضاف أن أحد المصابين حالته خطيرة ونقل إلى مستشفى في الغردقة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة نجلاء حماد إن جثامين المتوفين نقلت إلى مستشفى القصير العام.

وقال مصدر أمني إن التصادم وقع بين حافلة كبيرة وأخرى صغيرة وإن سببه لم يتبين بعد.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب ضعف الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق ونقص الصيانة الدورية للسيارات.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)