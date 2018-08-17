مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 في حادث مروري بمصر

قال مسؤولان ومصادر أمنية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون اليوم الجمعة في حادث تصادم بين حافلتين على الطريق الساحلي في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وقال بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في المحافظة، إن 15 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث من نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق لنقل المصابين إلى الغردقة عاصمة المحافظة والقصير إحدى مدنها.

وأضاف أن أحد المصابين حالته خطيرة ونقل إلى مستشفى في الغردقة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة نجلاء حماد إن جثامين المتوفين نقلت إلى مستشفى القصير العام.

وقال مصدر أمني إن التصادم وقع بين حافلة كبيرة وأخرى صغيرة وإن سببه لم يتبين بعد.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب ضعف الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق ونقص الصيانة الدورية للسيارات.