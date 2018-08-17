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سياسة

طائرة أقلعت من مصر تهبط في كريت بعد إنذار بوجود قنبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
17/8/2018

هبطت طائرة تابعة لشركة (كوندور) الألمانية كانت تقل 250 راكبا في رحلة متوجهة من مصر إلى ألمانيا اضطراريا في مطار بجزيرة كريت جنوب اليونان بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقال مسؤول في الشرطة اليونانية إن قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها أن هناك متفجرات داخل الطائرة.

وحطت طائرة، وهي من طراز بوينغ 753، في مطار خانيا بغرب جزيرة كريت مساء أمس الخميس نحو الساعة 17:00 ت غ.

وأوضح المسؤول في الشرطة اليونانية أنه تم اخلاء الطائرة والركاب سالمون، مضيفا أن الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية تقوم بعمليات تحقق.

وكانت الطائرة أقلعت من مطار الغردقة متوجهة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية.

المصدر : فرانس برس
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