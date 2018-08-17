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سياسة

شهيدان ومئات الجرحى في "جمعة القدس" بغزة

17/8/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين وإصابة 270 آخرين خلال مواجهات المتظاهرين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة. 

وفيما يلي أبرز التطورات: 
  • قال أشرف القدرة،  الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان صحفي إن  الفلسطيني "كريم أبو فطاير (30عاما) استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم البريج شرقي قطاع غزة.
  • أوضح القدرة أن 270 فلسطينيا آخرين، أصيبوا، بينهم 60 بالرصاص الحي، فيما أصيب الباقي بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. 
  • أصيب  19 طفلا و9 مسعفين والطواقم الطبية بالغاز والشظايا.
  • توافد  آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة السلمية؛ نصرة للمسجد الأقصى. 
  • شارك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"،وبعض قيادات الحركة، اليوم، في تلك المسيرات. 
  • أطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على الجمعة الحادية والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم "ثوار من أجل القدس والأقصى".
  • عبر مكبّرات الصوت، دعت الهيئة المواطنين في قطاع غزة لأوسع مشاركة في المسيرات، نصرةً لمدينة القدس؛ تزامناً مع اقتراب الذكرى الـ(49) لإحراق المسجد الأقصى.
  • في تعقيبه على المسيرة، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة "حماس": الجماهير الفلسطينية التي ستخرج اليوم في الذكرى الـ49 لحرق المسجد الأقصى تؤكد أن بوصلتها نحو القدس، ولن تحيد عن نصرة الأقصى".
  • يهودي، أسترالي الجنسية، يدعى مايكل دينس روهان، قام في 21 من أغسطس/آب 1969 بإحراق المسجد الأقصى، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة فيه.
  • يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
  • يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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