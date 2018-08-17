شاهد: مليونا حاج يؤدون صلاة الجمعة في الحرم المكي

أدى الحجاج صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، الجمعة، قبل الشروع في مناسك الحج، ويتوقع أن يؤدي الفريضة هذا العام نحو مليوني حاج من مختلف أنحاء العالم.

وحول مشاعره وهو في البيت الحرام ليؤدي الفريضة قال حاج هندي يدعى سيد أسلم "إنها مشاعر روحانية خالصة، لا يمكنك السيطرة على دموعك. بوسعك أن تدعو الله سبحانه وتعالى ما تشاء لأنه يُقال إن الحجاج ضيوف الله سبحانه وتعالى".

وقالت حاجة تونسية تدعى نشوى حميدي "جئت عمرة عام 2007، وأكرمني ربي السنة وطلعنا في قائمة الحجاج في تونس والمد لله، بعد عشر سنوات من التسجيل. سجلنا نحنا بنأخد بالأقدمية في تونس، بعد عشر سنوات انتظار الحمد لله أكرمنا ربنا أنا وزوجي".

وخف الزحام نسبيا في الساحة المحيطة بالكعبة ومناطق الطواف المكشوفة أعلى الحرم عن المعتاد في مثل هذا الوقت من العام حيث أقبل الحجاج أكثر على أداء الصلاة والطواف في المناطق المغطاة والمكيفة داخل المسجد نظرا للارتفاع الشديد في درجة الحرارة بالمناطق المكشوفة.

ووصل آلاف الحجاج إلى مكة، في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ويتنقل البعض تحت المظلات في أنحاء المدينة للوقاية من أشعة الشمس، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييز أفراد كل مجموعة عن غيرها.

"حج ذكي"

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكي" الذي يتمثّل td تطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنجليزية.

ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة، إذ تخللته خلال أعوام سابقة حوادث تدافع أودت بحياة 2300 شخص في 2015، عدد كبير منهم إيرانيون.