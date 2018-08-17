شاهد: الاحتلال يعتدي على فلسطينيين معتصمين أمام المسجد الأقصى

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي (الجمعة) على عشرات المعتصمين أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى ، والذين يعتصمون منذ صلاة المغرب، احتجاجًا على إغلاقه أمام المصلين.
التفاصيل:
- أفاد شهود عيان أن الشرطة فرقت المعتصمين عند باب الأسباط بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب والهروات.
- أدى المصلون صلاة المغرب أمام باب الأسباط بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى، فيما رفضوا إقامة صلاة العشاء أمامه، وأصروا على الدخول، لكن من دون جدوى.
- في وقت سابق اليوم، قالت الشرطة، في بيان إنها أطلقت النار على شاب بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من أفراد الشرطة، ما أدى إلى استشهاده.
- ذكر شهود العيان أن الشرطة طردت عقب الحادث، عددًا كبيرًا من الفلسطينيين المتواجدين في أسواق البلدة القديمة بالقدس، وأغلقت محالا تجارية قريبة من موقع الحادث.
- الرئاسة الفلسطينية تطالب بضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
- دانت الأردن إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الاستفزازات.