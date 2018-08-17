شاهد: الاحتلال يعتدي على فلسطينيين معتصمين أمام المسجد الأقصى

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي (الجمعة) على عشرات المعتصمين أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى ، والذين يعتصمون منذ صلاة المغرب، احتجاجًا على إغلاقه أمام المصلين.

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