دعم فرنسي صيني لتركيا في مواجهة أمريكا

قالت وكالة الأناضول إن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الفرنسي برونو لومير اتفقا التحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

تعاون فرنسي:

نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية أنّ الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، والعقوبات الأمريكية ضد تركيا.

أكد البيان أنّ الوزيرين أكدا التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية.

اتفق الوزيران على إجراء لقاء بينهما في 27 من أغسطس/آب الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

أعرب الوزير التركي عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الداعم لتركيا.

ماكرون أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده.

دعم صيني: