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سياسة

دعم فرنسي صيني لتركيا في مواجهة أمريكا

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق
وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق
17/8/2018

قالت وكالة الأناضول إن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الفرنسي برونو لومير اتفقا التحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

تعاون فرنسي:
  • نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية أنّ الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، والعقوبات الأمريكية ضد تركيا.
  • أكد البيان أنّ الوزيرين أكدا التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية.
  • اتفق الوزيران على إجراء لقاء بينهما في 27 من أغسطس/آب الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
  • أعرب الوزير التركي عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الداعم لتركيا.
  • ماكرون أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده.
دعم صيني:
  • قدمت الصين دعما معنويا (الجمعة) لتركيا قائلة إنها تعتقد أن أنقرة لديها القدرة على التغلب على صعوباتها الاقتصادية "المؤقتة".
  • قالت وزارة الخارجية الصينية إن تركيا دولة مهمة بين الأسواق الناشئة وبقاؤها مستقرة ونامية مفيد للسلام والاستقرار الاقليمي.
  • تأمل الصين بأن يتمكن الجانبان المعنيان من تذليل خلافاتهما عن طريق الحوار.
  • وأشارت إلى توقيع البنك الصناعي والتجاري الصيني اتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع تركيا.
  • طورت الصين وتركيا على نحو متزايد روابط وثيقة خلال الفترة الأخيرة.
المصدر : الأناصول + رويترز
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