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ترمب: لن نستكين في التصدي لتركيا

القس الأمريكي أندرو برانسون
القس الأمريكي أندرو برانسون
17/8/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) إن الولايات المتحدة لن تستكين في التصدي لتركيا فيما يخص أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون.

 أبرز تصريحات ترمب:
  • تركيا لا تتصرف كصديق للولايات المتحدة، ووصف ترمب التهم التي وجهت لبرانسون بأنها زائفة.
  • كان ينبغي أن يعيدوه لنا منذ فترة طويلة وفي رأيي أساءت تركيا التصرف جدا
  • الأمر لم ينته بعد، لن نقف مكتوفي الأيدي، لا يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا.
  • تصريحات ترمب تأتي بعد يوم واحد من قول وزير ماليته إن واشنطن ربما تفرض المزيد من العقوبات على أنقرة.
تركيا ترفض الالتماس:
  • رفضت محكمة تركية طلبا لرفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد عن القس الأمريكي أندرو برانسون.
  • يحاكم برانسون في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.
  • قرار محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير التركية جاء بعد اعتراضٍ تقدم به محامي القس على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تركيا.
  • قررت المحكمة رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برانسون.
  • رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية في إزمير، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي قبل يومين.
  • محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.
خلفيات:
  • تم توقيف برانسون في 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس ودعم منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
  • تصنف السلطات التركية منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني بين المنظمات إرهابية.
  • طالبت الحكومة الأمريكية بالإفراج عن القس أندرو برانسون.
  • رفضت الحكومة التركية الطلب الأمريكي واعتبرته تدخلا في اختصاص القضاء التركي.
  • فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم من تركيا.
  • ردت تركيا بالمثل وفرضت رسوما جمركية على واردتها من عدة سلع أمريكية.
المصدر : الأناضول
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