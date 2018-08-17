الشرطة تستجوب نتنياهو بشأن قضية فساد بأكبر شركة اتصالات

استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الجمعة) بشأن قضية فساد تتعلق بأكبر شركة اتصالات إسرائيلية.

وجرى استجواب نتنياهو في تحقيق بشأن القضية المعروفة باسم "القضية 4000" والتي تتهم فيها السلطات ملاك شركة بيزك بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه في مقابل منح نتنياهو للشركة مزايا وخدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفة، ولم تصدر توصية بعد بشأن توجيه اتهامات.

وفيما يتعلق بالقضيتين الأخريين اللتين أوصت الشرطة فيهما بالفعل بتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة يرجع القرار النهائي بشأن إجراء محاكمة إلى النائب العام الإسرائيلي وهو أمر قد يستغرق شهورا.

من ناحية أخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، إن سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت تجري مقابلات مع مرشحين لمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو بدلاً منه.

وجاء في مقتطفات من مقابلة ليعالون مع القناة الإسرائيلية الثانية إن وزارة الدفاع كانت تبعث مرشحين لهذا المنصب إلى مقر رئاسة الوزراء، لإجراء مقابلة مع نتنياهو، وعند عودتهم كانوا مصدومين لأن المقابلات كانت تجرى مع سارة زوجته.

وأشار يعالون إلى أن رئيس أركان الجيش عبر عن غضبه بعد معرفته أن سارة هي التي قامت بإجراء المقابلات مع المرشحين، ولفت يعالون إلى أن تعيين رئيس هيئة الأركان نفسه، كان يخضع لاعتبارات شخصية وليست مهنية بالنسبة لنتنياهو.

وقال يعالون إن التعيينات لدى نتنياهو لا تجري حسب السيرة المهنية وقدرات المرشح، بل حسب توقعه فيما يخص ولاءات المرشحين له.

وذكرت القناة الثانية أن المعسكر الصهيوني، تحالف "حزب العمل والحركة" المعارض، اعتبر تدخل عائلة نتنياهو في اتخاذ قرارات ذات طبيعة سياسية أمنية أمرا غير مقبول.

ونفى مكتب نتنياهو تصريحات يعالون، وقال إن المقابلات مع مرشحي منصب السكرتير العسكري جرت مع نتنياهو فقط.