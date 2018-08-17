الجزائر: بوتفليقة يعزل اثنين من كبار قادة الجيش

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزل (الجمعة) اثنين من كبار قادة الجيش ليجري تغييرا جديدا في هيكل السلطة بالبلاد قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام القادم.

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