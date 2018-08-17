الجزائر: بوتفليقة يعزل اثنين من كبار قادة الجيش

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزل (الجمعة) اثنين من كبار قادة الجيش ليجري تغييرا جديدا في هيكل السلطة بالبلاد قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام القادم.
التفاصيل:
- القيادي الأول المُقال هو اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية.
- القيادي الثاني المقال هو اللواء لحبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى.
- تنقسم الجزائر إلى ست مناطق عسكرية.
- لم يكشف بيان أصدرته الرئاسة عن سبب عزلهما.
- الإقالة جاءت بعد شهرين من إقالة بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل.
- اللواء علي سيدان الذي كان مديرا للأكاديمية العسكرية في شرشال سيحل محل شنتوف.
- اللواء مفتاح صواب الذي كان قائدا للناحية العسكرية السادسة فيحل محل باي.
- أقال بوتفليقة أيضا في يونيو/ حزيران مناد نوبا الذي كان مسؤولا عن قوات الدرك وهي وحدة أمنية منفصلة تابعة للجيش.
- لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا للإقالات لكنها أثارت تكهنات مراقبين ووسائل إعلام محلية بوجود صراعات على السلطة.
- التكهنات ترجح وجود صراع غامض بين النخبة السياسية والعسكرية والتجارية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 2019.
- الرئيس بوتفليقة يجلس على مقعد متحرك ونادرا ما يظهر في العلن منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.
- حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم كان قد دعا بوتفليقة ليخوض الانتخابات لولاية خامسة.
- لم يعلن الرئيس الذي يقود الجزائر منذ 1999 ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.