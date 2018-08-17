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سياسة|باكستان

البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء

عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني
17/8/2018

انتخب مجلس النواب الباكستاني (الجمعة) لاعب الكريكيت السابق عمران خان رئيسا جديدا للوزراء.

رئيس وزراء جديد
  • الانتخاب جاء بأغلبية 176 صوتا في حين حصل منافسه شهباز شريف على 96 صوتا.
  • أحاط أعضاء مجلس النواب المنتمين للمعارضة بخان وهتفوا "عمران خان اللص" بعدما أعلن انتخابه رئيسا للوزراء.
  • فاز حزب خان (65 عاما) في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 25 من يوليو/ تموز.
  • حصل حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان على 151 مقعدا من 342 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان.
  • انتخاب خان يفتح الطريق أمامه لتشكيل حكومة ائتلافية.
  • دخل حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" المنتمي إليه خان في ائتلاف مع نحو12 حزبا صغيرا.
  • تعهد خان أثناء الحملة الانتخابية بخلق ملايين فرص العمل وإقامة نظام طبي وتعليمي على مستوى عالمي.
  • يؤدي خان اليمين الدستورية (السبت) ولم يعلن بعد أعضاء حكومته.
  • ستكون أولى مهام الحكومة الجديدة تجنب أزمة اقتصادية وشيكة.
  • شهدت باكستان جولات من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها في عام 1947.
  • يصل عدد سكان باكستان إلى 208 ملايين نسمة.
  • أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديد هي بحث تخفيف الضغوط على العملة.
دعم عسكري
  • أنهى فوز خان في الانتخابات عقودا من الهيمنة السياسية لحزبي الرابطة الإسلامية والشعب الباكستاني.
  • حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف، كان يرأسه نواز شريف وترأس الوزارة ثلاث مرات، وحزب الشعب الباكستاني أسسته وقادته بينظير بوتو.
  • سيواجه معركة لتطبيق إصلاحاته وأجندته التشريعية بسبب امتلاكه أغلبية بسيطة في البرلمان. تسيطر المعارضة على مجلس الشيوخ في البرلمان.
  • تقول أحزاب المعارضة إن وصول خان للسلطة كان أسهل لحصوله على دعم من الجيش الباكستاني.
  • ونفى الجيش وحزب "حركة الإنصاف" وجود أي تواطؤ بينهما.
  • لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني مدته البالغة خمسة أعوام كاملة بما في ذلك نواز شريف المنتخب ثلاث مرات.
  • انتهت أحدث فترة لنواز شريف في السلطة بقرار من المحكمة العليا بعزله في العام الماضي.
  • انتهت الفترة الثانية لشريف، المسجون حاليا بتهم فساد قبل أسابيع من الانتخابات، بانقلاب عسكري في عام 1999.
  • لم يشارك حزب الرئيس السابق آصف زرداري في تصويت اليوم في البرلمان حيث يشغل الحزب 54 مقعدا.  
المصدر : وكالات
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