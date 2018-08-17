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سياسة

الأمم المتحدة تدعو حكومة اليمن والحوثيين لمحادثات سلام في سبتمبر

المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء -2 يوليو
المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء -2 يوليو
17/8/2018

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وجماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم شمال البلاد، إلى محادثات سلام في جنيف الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي  خلال إفادة صحفية في جنيف: "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن وحركة الحوثي".

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.

ومن المقرر أن تبدأ مشاورات في جنيف في السادس من سبتمبر/أيلول بشأن إطار عمل لمحادثات السلام وإجراءات لبناء الثقة.

وقال غريفيث: "بشكل أساسي، نحن نحاول أن نتوصل إلى أن تتفق حكومة اليمن والحوثيون على القضايا الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع". وأضاف أن ذلك سيتطلب ذلك اتفاقاً موقعاً من قبل الجميع يتضمن أولا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية، ووضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها".

وقال إن المشاورات ستقود إلى مفاوضات مباشرة، وأوضح أن المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستركز على اتفاق للحكم الانتقالي ونزع السلاح.

ونجحت جهود غريفيث حتى الآن في تفادي هجوم شامل للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن المعارك والهجمات استمرت.

وكانت آخر جولة من المحادثات عام 2016، انتهت بانسحاب حكومة هادي بعدما رفض الحوثيون اقتراحا يدعو الجماعة للانسحاب من ثلاث مدن رئيسية بينها صنعاء تمهيدا لإجراء محادثات لتشكيل حكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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