نجل العودة: والدي يحاكم سريا في السعودية

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، إن والده يحاكم سريا داخل السجن في السعودية.

وقال عبد الله العودة إنه لا يعرف تفاصيل المحاكمة ولا كيفيتها.

وكتب العودة على حسابه في تويتر:

الوالد اتصل وأخبرنا بنقله المفاجئ المؤقت من سجن ذهبان بجدة إلى سجن الحائر بالرياض.

لا يعلم أي شيء ولا عن سبب النقل ولا ملابساته.

أخبرنا موظف السجن بوجود محاكمة سرية لا يعرف أي تفاصيل الوالد عنها ولا تهمته فيها ولا مكانها ولا أي شيء مطلقا.

لم يسمح لأحد بالحضور في هذه المحاكمة.

لا يبدو أنه يوجد فيها أي إجراءات عدالة حقيقية.

حينما ذهبنا للنيابة العامة للاستفسار ردوا بأن الموضوع ليس لديهم ولا يعرفون أي شيء عنه، وأنه تحت إدارة جهاز "أمن الدولة".

نحن بدورنا لا نثق بمحاكمات سرية مفاجئة تجري من دون تفاصيل، ومن دون حضور محامي ولا حضور منظمات وأطراف مستقلة ولاتهم واضحة.

نحمل الحكومة مسؤولية الوالد وسلامته وكل ما يتعلق به.