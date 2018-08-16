نجل العودة: والدي يحاكم سريا في السعودية

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، إن والده يحاكم سريا داخل السجن في السعودية.
وقال عبد الله العودة إنه لا يعرف تفاصيل المحاكمة ولا كيفيتها.
وكتب العودة على حسابه في تويتر:
الوالد اتصل وأخبرنا بنقله المفاجيء المؤقت من سجن ذهبان بجدة إلى سجن الحائر بالرياض، لايعلم أي شيء ولا عن سبب النقل ولاملابساته.
وأخبرنا موظف السجن بوجود محاكمة سرية لايعرف أي تفاصيل الوالد عنها ولاتهمته فيها ولامكانها ولا أي شي مطلقا#محاكمه_سريه_للشيخ_العوده
— د. عبدالله العودة (@aalodah) August 15, 2018