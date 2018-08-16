شاهد: وصول مساعدات قطرية للمنكوبين بسبب زلزال إندونيسيا

وصلت أولى قوافل المساعدات القطرية إلى جزيرة لومبوك الإندونيسية الأربعاء لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة مطلع الشهر الجاري.

ووزعت المساعدات على آلاف المنكوبين الذين تعرضت منازلهم للتدمير بسبب الزلزال القوي الذي وقع في الخامس من أغسطس/آب الجاري.

ووزعت المعونات في اليوم الأول في اثنتين من بلديات محافظة لومبوك الشمالية التي تضرر نحو 75% من مبانيها، أي نحو 72 ألف منزل و671 مؤسسة تعليمية و128 مسجد ومعبد، و52 مستشفى ومؤسسة صحية.

وقام على توزيع المساعدات مؤسسة قطر الخيرية، وقال مسؤولون بالمؤسسة إن المساعدات تتضمن مواد غذائية، وقد استفاد منها آلاف الأشخاص في مخيمات النازحين بسبب الزلزال.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا (الاثنين) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 436 قتيلا، بينما أصيب أكثر من 1350 شخصا، فضلا عن تشريد نحو 400 ألف آخرين.