البث الحي
سياسة

شاهد: معاناة سورية نازحة مع بناتها الأربع المعاقات

16/8/2018

مأساة أخرى من المآسي التي تضرب الشعب السوري الذي يعاني من النزوح والجوع والحرب.

أم محمد، نازحة سورية إلى ريف حلب الجنوبي، تعول بمفردها أربع بنات كلهن معاقات عقليا.

اجتمع على "أم محمد" النزوح والفاقة ومرض بناتها وغياب زوجها الذي لا تعلم عنه شيئا منذ أن اختطفه نظام بشار الأسد قبل خمس سنوات.

وفاقم معاناة "أم محمد" أن ابنتها الكبرى حصلت على موافقة للعلاج في الخارج، إلا أنها لا تستطيع السفر بمفردها، كما أن "أم محمد" لا تستطيع ترك بناتها الثلاث الأخريات اللائي لم يحصلن على موافقة للسفر للخارج بمفردهم في النزوح وتسافر مع ابنتها الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)