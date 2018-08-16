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سياسة|السعودية

توقيف سعودي بعد الاشتباه بحمله حزاما ناسفا وسط البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/8/2018

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية الخميس، إن قوات الأمن أوقفت رجلا كان "يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف" في مدينة البكيرية في وسط المملكة وأصابته في تبادل لإطلاق النار.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بثته وكالة الأنباء السعودية إن الجهات الأمنية تحركت "بناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن فواز عبد الرحمن عيد الحربي لفكر " داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي".

وأضافت الوزارة في بيانها "أنه عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه، فجر الأربعاء، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار حيث تم تعقب أثره، وأن الجهات الأمنية تمكنت من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية" في منطقة القصيم بوسط المملكة.

وأشارت إلى أنه "بمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى".

وقال البيان إن الرجل كان يحمل سلاحا رشاشا ومسدسا وذخائر، موضحا أنه لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن في إطلاق النار.

ويأتي ذلك بينما تستعد السعودية لموسم الحج السنوي الذي يجري هذا العام بين 19 و24 أغسطس /آب.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة هجمات بما فيها هجمات شنها "تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية" على قوات الأمن.

المصدر : رويترز + فرانس برس
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