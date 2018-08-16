البث الحي
سياسة

أمريكا تتوعد تركيا بمزيد من العقوبات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/8/2018

توعد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعا عن القس الأمريكي أندرو برانسون.

وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض لحكومة الرئيس دونالد ترمب وأبرز وزرائه حضره الصحفيون "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

وقال الرئيس الأمريكي إن تركيا لم تكن دولة "صديقة". وأضاف "لديهم قس مسيحي مميز إنه رجل بريء". 

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في أ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية" وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.

تدابير اقتصادية

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، إن أسواق المال في بلاده، شهدت تحسنا سريعا خلال اليومين الأخيرين بفضل التدابير الاقتصادية المتخذة بهذا الخصوص.

وأكد، في مؤتمر صحفي بأنقرة، أن تركيا ليست من دون بدائل سواء في الطاقة أو التجارة أو الاستثمار أو المجالات الأخرى وستمضي في طريقها مع زيادة خياراتها وبدائلها.

وأضاف: تجاوزنا تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية، وأردف قائلا: قضينا على مصادر تضليل الرأي العام حول الليرة التركية.

"تعبئة وطنية"

وشكر قالن كل من استجاب لنداء "التعبئة الوطنية" التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المواطنين والمستثمرين والتجار ورجال الأعمال داخل البلاد، وكذلك شركاء أنقرة والدول والمؤسسات والمنظمات في الخارج.

وأفاد قالن بأن أردوغان تناول التطورات الأخيرة على نطاق واسع، خلال اتصالين هاتفيين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس الأربعاء.

وأكد أن ميركل وماكرون شددا على أن قوة اقتصاد تركيا والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي فيها مهم بالنسبة لاقتصاد أوربا والعالم وليس فقط بالنسبة لتركيا.

وأردف أن المانيا وفرنسا وروسيا وقطر والكويت ودول أخرى أكدت مرة أخرى تضامنها مع تركيا في هذه المرحلة.  

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)