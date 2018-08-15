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هجوم أمريكي على الاقتصاد التركي إثر تحسن الليرة

الرئيسان التركي والأمريكي خلال قمة الناتو
الرئيسان التركي والأمريكي خلال قمة الناتو
15/8/2018

شن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية هجوما على الاقتصاد التركي (الأربعاء) في أعقاب تحسن طفيف في العملة التركية إثر إعلان قطر عن ضخ استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

أدان البيت الأبيض مضاعفة تركيا الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة، كما هاجمت الخارجية الأمريكية الاقتصاد التركي وانتقدت احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.

تصريحات سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
  • الولايات المتحدة تراقب وضع الاقتصاد التركي وهبوط الليرة.
  • الرسوم الجمركية التي فرضتها تركيا على واردات أمريكية مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخاطئ.
  • مشاكل تركيا جزء من اتجاه طويل الأجل وليست نتيجة لإجراءات أمريكية.
  • أزمة الليرة التركية غير مرتبطة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة.
  • الافراج عن برونسون لن يؤدي إلى إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية لكنه قد يؤدي إلى تخفيف للعقوبات.
  • ستتم دراسة رفع العقوبات التي فرضناها على تركيا إذا ما تم إطلاق سراح القس برانسون.
  • تركيا عاملت القس برونسون على نحو سيء ونحن لن ننسى ذلك.
أبرز تصريحات الخارجية الأمريكية:
  • مستاؤون من رفض القضاء التركي حق الطعن في قضية القس برانسون.
  • أعتقد أننا سنتحدث مع الحكومة التركية في المستقبل بشأن القس برانسون.
  • ليس لدينا لقاءات محددة مع مسؤولين أتراك.
  • الوضع المالي في تركيا متخبط منذ فترة تسبق فرض العقوبات الأمريكية
  • لا يمكن تحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية الوضع المالي في تركيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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