هجوم أمريكي على الاقتصاد التركي إثر تحسن الليرة

شن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية هجوما على الاقتصاد التركي (الأربعاء) في أعقاب تحسن طفيف في العملة التركية إثر إعلان قطر عن ضخ استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

أدان البيت الأبيض مضاعفة تركيا الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة، كما هاجمت الخارجية الأمريكية الاقتصاد التركي وانتقدت احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.

تصريحات سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض

الولايات المتحدة تراقب وضع الاقتصاد التركي وهبوط الليرة.

الرسوم الجمركية التي فرضتها تركيا على واردات أمريكية مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخاطئ.

مشاكل تركيا جزء من اتجاه طويل الأجل وليست نتيجة لإجراءات أمريكية.

أزمة الليرة التركية غير مرتبطة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة.

الافراج عن برونسون لن يؤدي إلى إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية لكنه قد يؤدي إلى تخفيف للعقوبات.

ستتم دراسة رفع العقوبات التي فرضناها على تركيا إذا ما تم إطلاق سراح القس برانسون.

تركيا عاملت القس برونسون على نحو سيء ونحن لن ننسى ذلك.

أبرز تصريحات الخارجية الأمريكية: