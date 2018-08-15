غرق 22 تلميذا وامرأة شمال السودان

توفي 22 تلميذا وطبيبة في حادث غرق مركب كان يقلهم صباح اليوم الأربعاء بمحلية البحيرة بولاية نهر في شمال السودان، بينما كانوا في طريقهم إلى مدارسهم، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأعلن معتمد محلية البحيرة بنهر النيل عبد الرحمن محمد خير عن غرق تلاميذ من مدارس الأساس ونجاة (9) منهم في حادث غرق قارب نهري بمحلية البيرة بعد اصطدامه بشجرة داخل النهر.

وكان المركب يقل أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.

وكان الطلاب في طريقهم من منطقتهم "كنيسة" متجهين إلى "كبنة" موقع المدرسة.

وقع الحادث نتيجة لعطل أصاب ماكينة المركب في وسط النيل وتسببت شدة تيار النيل في انقلاب المركب.

وأصدر الدفاع المدني بولاية نهر النيل في وقت سابق قرارا بإيقاف عمل المراكب على النيل طيلة فترة الخريف.