سيناتور يدعو للعودة إلى "أستراليا البيضاء" ومنع هجرة المسلمين

واجه عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي إدانات شديدة الأربعاء بعدما تحدث عن حل نهائي للهجرة ودعا إلى العودة إلى سياسة "أستراليا البيضاء" التي تشجع استقبال "الأوربيين المسيحيين".

وفاجأ السيناتور عن كوينزلاند "فريجر أنينغ" البرلمانيين عندما أورد في خطاب عبارة شهيرة كانت تستخدم في عهد أدولف هتلر للإشارة إلى القضاء على اليهود في أوربا.

كما أثار استياء المعارضة بدعوته إلى منع دخول المهاجرين المسلمين ودفاعه عن سياسة الهجرة لأستراليا البيضاء التي طبقت لسبع سنوات اعتبارا من 1901.

وقال أنينغ، الذي كان عضوا في حزب "أمة واحدة" الشعبوي وينتمي حاليا إلى حزب "كاتر" الأسترالي في مجلس الشيوخ: "من حقنا كأمة أن نصر على أن يعكس الذين يسمح لهم بالقدوم إلى هنا، التكوين الأوربي المسيحي التاريخي للمجتمع الأسترالي".

وأضاف أنينغ: "الذين يأتون إلى هنا يجب أن يندمجوا" مشيرا إلى أن "التنوع العرقي الثقافي ارتفع إلى مستويات خطيرة جدا في بعض الضواحي".

ودعا أنينغ إلى خفض عدد المهاجرين ومنع قبول المسلمين، مبررا ذلك بالقول إنهم "أظهروا باستمرار أنهم الأقل قدرة على الاندماج" في المجتمع، وأضاف "صحيح أن المسلمين ليسوا جميعهم إرهابيين، لكن كل الإرهابيين اليوم مسلمون، فلماذا يمكن لأحد أن يجلب مزيدا منهم إلى هنا؟"

ردود الفعل الرافضة وجدل عدم الاعتذار:

أثارت تصريحات أنينغ ردودا من كل السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مالكولم ترنبول الذي شدد على أن أستراليا واحد من أنجح المجتمعات المتعددة الثقافات في العالم، وقال: "لذلك نرفض وندين العنصرية بأي شكل كانت وتصريحات السناتور أنينغ مدانة ومرفوضة من قبلنا جميعا".

أما زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن فقد رأى الخطاب "مسيئا للبرلمان"، بينما قال السناتور المستقل ديرين هينش إنه "بالكاد قد تكون هناك مجموعة من الأستراليين لم تغضبهم" تصريحات أنينغ.

وحتى بولين هانسون التي تقود حزب أمة واحدة الذي يدعو إلى وقف الهجرة وتعترض على الاسلام، رأت أن أنينغ ذهب بعيدا جدا، وقالت "إذا كانت لديكم مآخذ على ما قاله فريجر أنينغ فلا توجهوها لي" وأضافت "لا شأن لي بذلك".

وعلى الرغم من الانتقادات لم يشعر أنينغ بالأسف، وادعى أنه لم يكن على علم بعلاقة عبارة "الحل النهائي" وألمانيا النازية وقال "لن أعبر عن أسفي لأي شيء ولن أعتذر عن أي شيء قلته".

ومازالت الهجرة قضية كبرى في أستراليا حيث تثير قلقا بسبب "تأثيرها على الوظائف واكتظاظا في المدن الكبرى".

وتشير أرقام نشرت الشهر الماضي إلى أن عدد المهاجرين بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ عشر سنوات مع تشديد إجراءات القبول، وقد وصل إلى 162 ألف شخص متراجعا بحوالي عشرين ألف شخص.