الكشف عن هوية المتهم في حادث الدهس أمام البرلمان البريطاني

قال مصدر أمني أوربي إن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية أمس الثلاثاء للاشتباه بأنه تعمد استهداف المشاة خارج البرلمان البريطاني هو مواطن بريطاني من أصل سوداني.

وقال المصدر الأمني إن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية عقب الحادث يدعى صالح خاطر، وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني ولم يكن معروفا لدى وكالات المخابرات.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما بعدما بدا أنه يقود سيارته وسط مشاة وراكبي دراجات قبل أن يصدم بها حاجزا خارج البرلمان.

وقال المصدر الأمني: "لا يزال يجرى التعامل مع الأمر باعتباره عملا إرهابيا لكن الدافع لم يعرف بعد".

ولم تورد الشرطة مزيدا من التفاصيل عن هوية الرجل.