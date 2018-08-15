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سياسة|بريطانيا

الكشف عن هوية المتهم في حادث الدهس أمام البرلمان البريطاني

15/8/2018

قال مصدر أمني أوربي إن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية أمس الثلاثاء للاشتباه بأنه تعمد استهداف المشاة خارج البرلمان البريطاني هو مواطن بريطاني من أصل سوداني.

وقال المصدر الأمني إن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية عقب الحادث يدعى صالح خاطر، وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني ولم يكن معروفا لدى وكالات المخابرات.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما بعدما بدا أنه يقود سيارته وسط مشاة وراكبي دراجات قبل أن يصدم بها حاجزا خارج البرلمان.

وقال المصدر الأمني: "لا يزال يجرى التعامل مع الأمر باعتباره عملا إرهابيا لكن الدافع لم يعرف بعد".

ولم تورد الشرطة مزيدا من التفاصيل عن هوية الرجل.

المصدر : رويترز
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